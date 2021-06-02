Малайзия вызывает посла Китая из-за нарушения ее воздушного пространства

Малайзия обвинила Китай в нарушении ее воздушного пространства.
Об этом пишет BBC.
16 китайских военных самолетов пролетели через восточный штат Саравак. После обнаружения «подозрительной» активности над Южно-Китайским морем для перехвата самолетов подняли истребители.
Министерство иностранных дел Малайзии охарактеризовало этот маневр как «серьезную угрозу национальному суверенитету». Однако Китай заявил, что его самолеты соблюдают нормы международного права. Малайзия вызовет из-за этого инцидента посла Китая.
Малайзия, Филиппины, Бруней, Тайвань и Вьетнам оспаривают притязания Китая на почти все Южно-Китайское море. Споры продолжаются десятилетиями, но в последние годы напряженность усилилась.
- Министерство торговли США ввело санкции против 24 китайских компаний, причастных к строительству искусственных насыпных островов в Южно-Китайском море.
- Китай активно наращивает военное присутствие в Южно-Китайском море и уже открыто угрожает войной Тайваню. Недавно бывшие чиновники США описали вероятный сценарий военной операции. Демократический Тайвань тем временем проводит полномасштабные военные учения.