Открыты к сотрудничеству с США. Власти Судана пересматривают договор о строительстве военной базы России

Власти Судана пересматривают соглашение с Москвой о строительстве базы материально-технического обеспечения Военно-морского флота России на суданском побережье.

Об этом сообщил начальник Генштаба Судана Мухаммед Усман аль-Хусейн, передает «Радио Свобода».

«Мы не можем подписывать соглашения, которые наносят вред Судану», — сказал он, добавив, что договор был подписан представителями прошлой власти, но так и не был ратифицирован, как того требует процедура принятия международных документов.

Аль-Хусейн также заявил, что Судан открыт для военного сотрудничества с США.