Открыты к сотрудничеству с США. Власти Судана пересматривают договор о строительстве военной базы России

Власти Судана пересматривают соглашение с Москвой о строительстве базы материально-технического обеспечения Военно-морского флота России на суданском побережье.
Об этом сообщил начальник Генштаба Судана Мухаммед Усман аль-Хусейн, передает «Радио Свобода».
«Мы не можем подписывать соглашения, которые наносят вред Судану», — сказал он, добавив, что договор был подписан представителями прошлой власти, но так и не был ратифицирован, как того требует процедура принятия международных документов.
Аль-Хусейн также заявил, что Судан открыт для военного сотрудничества с США.
- В конце осени 2020 года правительство России одобрило проект соглашения с Республикой Судан о создании на ее территории базы Военно-морского флота РФ для материально-технического обеспечения. По соглашению Судан предоставит землю в Порт-Судан для строительства базы на 4 корабля, который сможет принимать военные корабли с ядерной энергетической установкой. По договору численность контингента базы не должна превышать 300 человек. При этом российские корабли на базе будут неприкосновенны (иммунитет на осмотр, обыск и арест). Соглашение было заключено сроком на 25 лет.
- В апреле 2021 года стало известно, что Судан остановил строительство военной базы, но в российском посольстве это отрицали.