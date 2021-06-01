В Эстонии разрешили не носить маски в помещениях

Эстонские власти решили смягчить карантинные меры в стране и разрешить не носить маски в помещении.

Об этом пишет издание ERR.

Как отметила премьер-министр страны Кая Каллас, такое решение было принято на фоне снижения заболеваемости коронавирусом. Обязанность носить маску заменят на рекомендацию. Глава правительства подчеркнула, что болезнь никуда не исчезла, поэтому маску все же стоит носить в закрытых помещениях.

У Департамента здоровья останется право в любой момент потребовать ношение масок в некоторых помещениях или на конкретных мероприятиях. Кроме этого, работодатели имеют право требовать от своих работников или клиентов носить маски.

В то же время министр здравоохранения Танель Кийк отметил, что маски останутся обязательными в больницах.

«Там ношение маски должно оставаться нормой до тех пор, пока эпидемия не утихнет. Особый порядок могут устанавливать и другие учреждения, например, дома престарелых могут требовать от посетителей ношение маски или защитного визора», — пояснил он.