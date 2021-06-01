Зеленский предложил создать новый формат переговоров и включить в него вопрос «Северного потока — 2»

Президент Владимир Зеленский предложил создать новый формат переговоров по урегулированию ситуации в стране.

Об этом он рассказал в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, перевод которого опубликовал Офис президента.

В новый формат должны войти вопросы не только урегулирования ситуации на Донбассе, но также и возвращение временно оккупированного Крыма под контроль Украины и строительство газопровода «Северный поток — 2».

По словам президента Украины, такой формат можно было бы объединить с «нормандским». «В «нормандском» формате нет речи ни о Крыме, ни о трубе, ни о гарантиях безопасности. «Нормандский» формат и его темы в таком случае стали бы частью этой конструкции», — сказал Зеленский.