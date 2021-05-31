В Киеве на этой неделе начнется вакцинация педагогов. Прививки будут делать препаратом Pfizer

В Киеве на этой неделе начнется вакцинация против коронавируса работников образовательных учреждений. Для этого подготовлено 10 прививочных центров — по одному в каждом районе столицы.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, его цитирует пресс-служба администрации.

«В каждом районе определят учебное заведение, на базе которого создадут центр вакцинации. Наиболее приспособлені для этого школьные спортивные залы. Там можно оптимально отработать логистику вакцинальной сессии», — рассказал Поворозник.

Он уточнил, что предварительно КГГА провела опрос среди педагогов о согласии на вакцинацию. «Сейчас имеем определенную потребность в вакцинах по районам. Всех педагогов, кто изъявил желание привиться, предупредят о месте и времени проведения вакцинации», — добавил Поворозник.

В КГГА напомнили, что прививки педагогов будут делать вакцинами Pfizer, которые поступят в соответствии с распределением Министерства здравоохранения.