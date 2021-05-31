Расследование СМИ: США с помощью разведки Дании прослушивали Меркель и ряд политиков Европы

Агентство национальной безопасности (АНБ) — подразделение Министерства обороны в составе национальной разведки США — использовало сотрудничество со Службой военной разведки Дании для слежения через датские подводные интернет-кабели за ведущими политиками в Германии, Швеции, Норвегии и Франции. В этом списке, в частности, канцлер Германии Ангела Меркель.

Об этом говорится в совместном расследовании датской телерадиокомпании DR со шведской телевещательной организацией SVT, норвежским вещателем NRK, немецкими Süddeutsche Zeitung, NDR, WDR и французской Le Monde.

Журналисты в течение нескольких месяцев встречались с девятью различными источниками, которые имели доступ к секретной информации разведки Дании и независимо друг от друга подтвердили обнародованные данные.

Служба военной разведки Дании провела свое внутреннее расследование под кодовым названием «Операция Дунхаммер». Выводы рабочей группы охватывают период с 2012 по 2014 годы и были переданы руководству датской разведки в 2015 году.

Журналисты узнали, что расследование в разведке проводили тайно от АНБ с участием четырех хакеров и аналитиков.

По данным издания, АНБ следило за Меркель, а также за в то время главой Министерства иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером (ныне президент страны) и лидером оппозиции Германии Пеером Штайнбрюком.

Кроме того, АНБ прослушивало политиков из Франции, Швеции и Норвегии, но их имена источники не раскрыли. Также журналисты не смогли установить точное количество чиновников, которых прослушивали. Собеседник издания лишь уточнил, что это политики из таких сфер, «в которых спецслужбы обычно заинтересованы».

Журналисты отмечают, что вывод из отчета «Дунхаммер» заключается в том, что АНБ целенаправленно собирало данные по ряду европейских чиновников в рамках датско-американского сотрудничества.

В расследовании изданий утверждается, что АНБ перехватывало все, что шло через подводные интернет-кабели в Данию и обратно на номера телефонов чиновников, — от текстовых сообщений до телефонных звонков. Один из источников журналистов назвал инцидент «самым большим разведывательным скандалом в истории Дании».