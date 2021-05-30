Bloomberg: ЕС предлагает США совместно противодействовать российской агрессии

Европейский Союз направил в США проект заявления, которое планируют принять в ходе совместного саммита 15 июня. ЕС предлагает совместно противодействовать России.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на текст заявления.

Также ЕС хочет тесно сотрудничать во всем спектре общих проблем в рамках соответствующих многогранных подходов к Китаю.

«Мы едины в нашем принципиальном подходе к России и будем решительно реагировать на ее повторяющуюся модель негативного поведения и злонамеренную деятельность», — говорится в заявлении.

Отдельно упоминается и предложение решить все торговые споры, которые возникли во времена президентства Дональда Трампа.