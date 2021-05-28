Евросоюз и США не признали выборы в Сирии и продлили санкции. Путин поздравил Асада с переизбранием

Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Сирии, по итогам которых Башар Асад четвертый раз стал лидером государства, с 2011 года находящегося в состоянии войны.

Об этом пишет Reuters.

Решение было принято на совещании 27 глав МИД стран ЕС в Лиссабоне. К нему присоединились Великобритании и США.

«Мы осуждаем решение режима Асада провести выборы за рамками, установленными резолюцией 2254 Совбеза ООН, и присоединяемся к голосам сирийцев и сирийской оппозиции, которые назвали это голосование незаконным», — сказано в совместном заявлении.

Кроме этого ЕС в очередной раз продлил действие санкций до 1 июня 2022 года против режима Асада, которые предусматривают эмбарго на торговлю нефтью, ограничение инвестиционной активности и заморозку счетов сирийских функционеров. Также в ЕС дополнили санкционный список. Теперь в него входят 283 физических лица и 70 организаций из Сирии.

Как передает AFP, Асада с победой поздравил президент России Владимир Путин.