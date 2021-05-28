Евросоюз и США не признали выборы в Сирии и продлили санкции. Путин поздравил Асада с переизбранием

Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Сирии, по итогам которых Башар Асад четвертый раз стал лидером государства, с 2011 года находящегося в состоянии войны.
Об этом пишет Reuters.
Решение было принято на совещании 27 глав МИД стран ЕС в Лиссабоне. К нему присоединились Великобритании и США.
«Мы осуждаем решение режима Асада провести выборы за рамками, установленными резолюцией 2254 Совбеза ООН, и присоединяемся к голосам сирийцев и сирийской оппозиции, которые назвали это голосование незаконным», — сказано в совместном заявлении.
Кроме этого ЕС в очередной раз продлил действие санкций до 1 июня 2022 года против режима Асада, которые предусматривают эмбарго на торговлю нефтью, ограничение инвестиционной активности и заморозку счетов сирийских функционеров. Также в ЕС дополнили санкционный список. Теперь в него входят 283 физических лица и 70 организаций из Сирии.
Как передает AFP, Асада с победой поздравил президент России Владимир Путин.
- Башар Асад занимает пост президента с 2000 года. В Сирии срок полномочий президента составляет семь лет. Сейчас режим Асада с помощью Ирана и России контролирует более 60% территории страны. Повстанцы контролируют районы на северо-западе, а курды на северо-востоке.
- О победе Асада на выборах было объявлено в ночь на 28 мая. Он якобы набрал 95,1% голосов. Выборы проходили в подконтрольных режиму Асада районах. Оппозиция и Запад сразу назвали их нелегитимными.