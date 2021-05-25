Три человека из санкционного списка оспаривают решение СНБО в Окружном админсуде Киева

Три человека, в отношении которых Совет национальной безопасности и обороны 14 мая ввел санкции, — Адлан Ясагов, Магомед Шаипов и Муслим Идрисов оспаривают это решение в Окружном административном суде Киева.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Они просят ОАСК остановить действие решение СНБО о санкциях в части применения ограничительных мер в отношении них. Сейчас суд решает вопрос о наличии правовых оснований для обеспечения иска.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров накануне заявил, что среди физических лиц, попавших в список санкций СНБО, есть воины, защищавшие Украину. «Не знаю, какими мотивациями руководствовались составители списка [...], но в него включены как минимум три человека, которых я знаю с 2015 года как воинов — защитников украинского государства», — отметил Чубаров.

По его словам, среди них командир батальона имени шейха Мансура и его соратники. Одна из фамилий, которую назвал Чубаров, — это Муслим Идрисов, который и оспаривает решение СНБО в суде.