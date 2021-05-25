В Севастополе сорвали показ пропагандистского фильма боевиков «Ополченочка». Вместо него показали «ленту о героях АТО»

Во время кинофестиваля «Золотой витязь» в аннексированном Севастополе сорвался показ пропагандистского фильма боевиков «Ополченочка». Вместо него показали «ленту о героях АТО».

Об этом пишет «Крым.Реалии».

На видео, которое выложили в YouTube, видно, что фильм не смогли включить в кинотеатре «Москва». Режиссер Роман Разум сразу заявил, что это диверсия. Он также пожаловался, что его фильм не вошел в конкурсную программу, а организаторы фестиваля не оплатили проезд из Луганска и проживание.

Впоследствии организаторы фестиваля сообщили, что фильм покажут 25 мая в кинотеатре «Моряк». Разум также написал в своем Telegram-канале, что после инцидента организаторы компенсировали расходы на проезд.

«Я не раз сам лично видел, что в интернете есть украинские фильмы о героях АТО, которые переименованы в «Ополченочку». Укропатриоты делают это специально с целью подсунуть зрителю фейковый фильм. Судя по всему, технический персонал кинофестиваля «Золотой витязь» загрузил такую версию, хотя специальную копию нашего фильма мы отправляли им и несколько дней подряд обсуждали технические вопросы показа. Наихудшим оказалось то, что был неисправным проектор, и показать фильм приглашенным зрителям вообще не удалось», — отметил он.