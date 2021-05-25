Дело VAB Банка: НАБУ объявило подозрение 7 новым фигурантам

Национальное антикоррупционное бюро объявило подозрение по делу о хищении стабилизационного кредита от Национального банка для VAB Банка еще семерым лицам.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Подозрения объявили заместителю начальника управления Нацбанка по Киеву и Киевской области, двум начальникам подразделений управления, начальнику одного из отделов, директору юридического департамента Национального банка, главному экономисту отдела надзора за деятельностью банков департамента пруденциального надзора Генерального департамента банковского надзора НБУ.

Также подозрения вручили директору департамента пруденциального надзора Генерального департамента банковского надзора НБУ и заместителю директора компании, которая готовила рецензию на оценку имущества банка.

Все должности подозреваемых указаны по состоянию на момент совершения инкриминируемых преступлений. Их подозревают в злоупотреблении служебным положением при выдаче стабилизационного кредита в 1,2 миллиарда гривен (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Таким образом, количество подозреваемых по этому делу возросло до 17 человек.

Дело VAB Банка

В октябре 2014 года VAB Банк, отнесенный к категории проблемных банков, обратился к НБУ с просьбой предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. НАБУ считает, что VAB Банк не предоставил всех необходимых для этого документов, но правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, согласилось на его просьбу. При этом стоимость недвижимости, передаваемого в залог Нацбанку, завысили почти в 25 раз.

Зная об этих фактах и отсутствии всех необходимых документов, должностные лица НБУ предоставили 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита на два года, которые VAB Банк по завершении этого срока не вернул.

В ноябре 2019 НАБУ и САП сообщили о подозрении 10 лицам, в том числе первому заместителю главы НБУ и владельцу VAB Банка Олегу Бахматюку.