В Украине зафиксировали чуть больше 2,5 тысячи новых случаев коронавируса

За сутки в Украине выявили 2608 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди заболевших — 8 129 детей и 76 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Осложнения болезни привели к смерти 249 жителей Украины. Побороть COVID-19 смогли 17 504 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (402), Львовской (214), Запорожской (206), Киевской (170) и Днепропетровской (168) областях.

Таким образом, с начала пандемии в Украине коронавирусом заразились 2 186 463 человека, умерли от осложнений болезни — 49 685. Выздоровели 1 975 064 жителя страны.