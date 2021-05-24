В Украине за сутки 1,3 тысячи новых больных коронавирусом. Выздоровели почти 7 тысяч человек

В Украине за сутки 23 мая выявили 1 334 новых случая коронавируса, среди заболевших — 86 детей и 21 медик. Об этом Министерство здравоохранения сообщило в Facebook.

Больше всего новых случаев выявили в Днепропетровской (190), Николаевской (151), Киеве (125), Харьковской (101) и Киевской (75) областях.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1 019 человек, умерли 68, а выздоровели 6 999.