РосСМИ: Лукашенко на этой неделе поедет на встречу с Путиным. Это будут уже их третьи переговоры с начала года

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин в эту пятницу, 28 мая, проведут встречу.

Об этом сообщает российское издание «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники в Москве и Минске. Накануне в эфире одного из российских телеканалов сообщали, что Лукашенко и Путин проведут переговоры в Сочи.