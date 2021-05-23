В Украине за сутки зафиксировали 2,5 тысячи новых случаев коронавируса. Больше всего — в Днепропетровской области

В Украине за прошлые сутки, 22 мая, зарегистрировали 2 533 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 153 ребенка и 31 медработник.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения в своем Telegram-канале.
За сутки госпитализированы 1 701 человек, выписаны из больниц 3 104 пациента, летальных случаев — 89, выздоровели — 8 937 человек. Осуществлено 34 506 тестирований, из них 16 285 — методом ПЦР, 3 730 — методом ИФА, 14 491 — исследования экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировано в Днепропетровской (453), Харьковской (188), Донецкой (182), Киевской (178) и Николаевской (160) областях.
Всего с начала пандемии в Украине заболели 2 182 521 человек, выздоровели — 1 950 562 пациента, летальных случаев — 49 368, проведено 10 013 773 ПЦР-тестирования.
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