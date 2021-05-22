В Instagram появилось фото с принцессой Дубая Латифой. О ней несколько месяцев не было вести после видео о домашнем аресте

В Instagram опубликовали фото, на котором изображена принцесса Латифа, дочь правителя Дубая, которую не видели и не слышали уже несколько месяцев. Об этом сообщает BBC.

Друг Латифы подтвердил, что это действительно принцесса на фотографии. Соучредитель кампании «Свободная Латифа» Дэвид Хэй сказал: «Мы подтверждаем, что, действительно, произошло несколько потенциально значимых и позитивных событий. Однако мы не собираемся комментировать это на данном этапе».

На фотографии изображена принцесса Латифа в торговом центре Mall of the Emirates (MoE) в Дубае, она сидит с двумя другими женщинами. Друзья Латифы рассказали BBC, что они знают обоих других женщин и принцесса знакома с ними.

Фото опубликовали в Instagram 20 мая, однако нет даты, когда его сделали. Фото только подписано «Прекрасный вечер в МоЕ с друзьями». Однако в кадре фигурирует кинотеатр, рекламирующий фильм «Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный», который показали в Объединенных Арабских Эмиратах 13 мая 2021 года.

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Ни одна из женщин не ответила на просьбу BBC прокомментировать состояние Латифы или информацию о том, когда сделали фото.

Если предположить, что фотография настоящая, то это хотя бы доказательство, что она жива — это ООН просила подтвердить после видео Латифы о том, что ее удерживают под домашним арестом за попытку побега из Эмиратов.

Напомним, что 17 февраля 2021 года 35-летняя Латифа сняла видео на тайно переданный смартфон. Она заявила, что ее больше года удерживают в комнате на вилле, и охранники угрожают, что она «больше никогда не увидит солнца».

В 2018 году Латифа обвинила своего отца в организации и покрытии убийств. В следующем году жена шейха, мачеха принцессы Хая бин аль Хусейн сбежала из ОАЭ в Великобританию вместе с детьми.