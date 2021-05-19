МИД Украины призвал режим Лукашенко прекратить давление на оппозиционное издание TUT.by

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на последние события в Беларуси, призвав власть самопровозглашенного президента Александра Лукашенко прекратить давление на оппозиционное издание TUT.by.
Об этом заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Олег Николенко в Twitter.
Он отметил, что МИД осуждает блокировку беларусскими властями TUT.by и преследование журналистов издания. «TUT.BY известно высокими стандартами журналистики и объективным освещением событий. Призываем беларусские власти прекратить атаки на свободу слова», — заявил Николенко.
Европейский Союз тоже осудил события в Беларуси, призвав отпустить всех задержанных, включая политических заключенных. «Не может быть безнаказанности виновных в нарушении прав человека. ЕС вместе с международным сообществом координируют усилия, чтобы привлечь их к ответственности», — говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних действий.
- В Беларуси 18 мая силовики провели обыски в офисах крупнейшего оппозиционного издания TUT.by. Сайт издания заблокировали, а более 10 сотрудников задержали.
- В сентябре прошлого года Министерство информации Беларуси лишило издание статуса средства массовой информации.