В МОН обнародовали алгоритм, как педагогам записаться на вакцинацию от коронавируса

Там напомнили, что учителей, привлеченных к проведению в этом году внешнего независимого оценивания (ВНО), уже вакцинируют с 14 апреля препаратом от Sinovac.

В Министерстве образования и науки опубликовали инструкцию, как записаться педагогам на вакцинацию от коронавируса.

«Вакцинация других работников сферы образования начнется после получения регионами новой партии вакцины Comirnaty от компании Pfizer-BioNTech. Вакцина Comirnaty от компании Pfizer-BioNTech предназначена для этой группы приоритетной иммунизации от COVID-19 по решению оперативного штаба Минздрава по противодействию вакциноуправляемым инфекциям», — сообщили в МОН.

Для записи на вакцинацию нужно:

Учителям, преподавателям и другим работникам учреждений образования обратиться к своим руководителям.

Руководители формируют и направляют списки желающих в органы управления образованием в местных советах, в департаменты образования или здравоохранения областных администраций или КГГА.

После этого региональные координаторы вакцинации сообщают руководителям о дате и времени, когда мобильная бригада прибудет в учреждение образования.

«Уточненные списки руководители предоставляют до первого приезда мобильной бригады в заведение образования. После первого приезда мобильной бригады любые изменения в списках согласуются с региональными координаторами по вакцинации в индивидуальном порядке», — отметили в ведомстве.