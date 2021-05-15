МИД отреагировал на слова Путина об «антиподе России»: РФ демонстрирует непонимание внутренних процессов в Украине

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на слова президента России Владимира Путина о превращении Украины в «антипод России». Эти заявления, отметили во внешнеполитической ведомстве, демонстрируют непонимание внутренних процессов в Украине.

Об этом сказал пресс-секретарь МИД Олег Николенко в комментарии Укринформ.

«Украинцы как суверенная нация самостоятельно определяют вектор своего развития без привязки к третьим сторонам. Ни российские танки, ни проповедники токсичных идей «русского мира» не смогли и не смогут остановить трансформацию Украины в современное европейское демократическое государство», — подчеркнул Николенко.

Представитель МИД отметил, что Россия инвестировала значительные ресурсы, чтобы сделать этот путь максимально сложным, поэтому Украина вынуждена принимать решительные меры. В частности, это касается и борьбы з дезинформацией.