МИД отреагировал на слова Путина об «антиподе России»: РФ демонстрирует непонимание внутренних процессов в Украине

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на слова президента России Владимира Путина о превращении Украины в «антипод России». Эти заявления, отметили во внешнеполитической ведомстве, демонстрируют непонимание внутренних процессов в Украине.
Об этом сказал пресс-секретарь МИД Олег Николенко в комментарии Укринформ.
«Украинцы как суверенная нация самостоятельно определяют вектор своего развития без привязки к третьим сторонам. Ни российские танки, ни проповедники токсичных идей «русского мира» не смогли и не смогут остановить трансформацию Украины в современное европейское демократическое государство», — подчеркнул Николенко.
Представитель МИД отметил, что Россия инвестировала значительные ресурсы, чтобы сделать этот путь максимально сложным, поэтому Украина вынуждена принимать решительные меры. В частности, это касается и борьбы з дезинформацией.
«Географию изменить нельзя. После завершения российско-украинского вооруженного конфликта и деоккупации украинских территорий Украине и России придется сосуществовать на основе взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела. И чем быстрее руководство РФ осознает этот факт, тем раньше оно сможет сконцентрироваться на решении первоочередных проблем русского населения», — отметил Николенко.
- Отметим, Путин сделал это заявление накануне, реагируя на уголовное дело против нардепа «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука. «Судя по всему, и это очень печально, Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то антироссию», — заявил Путин.