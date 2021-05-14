В Беларуси капитана Генштаба приговорили к 18 годам тюрьмы. Он сбросил фото документа Telegram-каналу

В Беларуси Верховный суд признал бывшего сотрудника Генштаба 29-летнего Дениса Урада виновным в государственной измене и приговорил его к 18 годам колонии усиленного режима, а также лишил звания капитана.
Об этом сообщает TUT.by.
По данным журналистов, приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Процесс проходил в закрытом режиме.
Как рассказывали в сюжете гостелеканала «ОНТ», 14 марта на дежурстве на посту спецсвязи Генштаба Урад сфотографировал секретное письмо от министра внутренних дел министру обороны и «отправил польскому Telegram-каналу». Вероятно, речь идет о канале Nexta.
В конце апреля беларусские правозащитники признали Урада политзаключенным.
- Ранее в Беларуси посадили журналистку и врача, которые сообщили о смерти активиста после его задержания силовиками. Еще ранее суд вынес приговор двум журналисткам польского беларусскоязычного телеканала «БелСат».
- С начала августа граждане Беларуси протестуют против переизбрания президентом Лукашенко. Активные протесты были с 9 до 11 августа, когда силовики задержали больше всего людей. Многие из них были избиты и получили наказание по решениям судов. Более 400 человек уже осуждены. 290 человек в Беларуси признаны политическими заключенными.