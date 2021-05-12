Опрос: В парламент могут пройти четыре партии, «Слуга народа» сильно оторвалась от оппонентов

Пропрезидентская партия «Слуга народа» остается лидером в рейтинге политических сил. За нее на условных выборах готовы проголосовать 22,8% избирателей среди тех, кто определился и пойдет на выборы.

Об этом говорится в опросе группы «Рейтинг» за 23—27 апреля 2021 года.

Также в парламент могут пройти еще три партии. Они преодолевают избирательный барьер в 5%.

На втором месте оказалась партия «Европейская солидарность» с результатом в 14,4%, замыкает первую тройку партия ОПзЖ — 13,7%. В то же время за партию «Батьківщина» готовы проголосовать 12,2% респондентов.

Все остальные политические силы не набирают даже 4%. Ближе всех к этому показателю оказалась Радикальная партия Ляшко с результатом в 3,7%.

В целом 65% украинцев считают, что дела в Украине движутся в неправильном направлении. 22% считают, что в правильном. Больше всего таких среди молодежи.

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2 000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,2%.