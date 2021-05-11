Израиль проводит операцию в секторе Газа в ответ на масштабные ракетные удары. Что происходит?

Вечером 10 мая движение ХАМАС и боевики «Исламского джихада» начали массированный ракетный удар по югу Израиля, который продолжился до 13:00 11 мая. По городам Израиля выпустили более 300 ракет, а армия в ответ начала операцию в секторе Газа под названием «Страж Стены».

Об этом сообщают The Times of Israel и ЦАХАЛ.

Накануне ХАМАС выдвинул ультиматум — вывести всех израильских военных и полицию с Храмовой горы и из квартала Шейх Джарах в Иерусалиме, где с 7 мая продолжаются беспорядки и стычки. 10 мая в 18:00 по окраинам Иерусалима был нанесен ракетный удар.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что противник «перешел красную линию».

После этого сирены предупреждения зазвучали в приграничных с Газой районах, городах Ашкелон, Ашдод, Беэр-Шева и других.

По состоянию на 16:00 11 мая в результате обстрела пострадали 41 мирный житель, в том числе пятеро детей. В Ашкелоне погибли две женщины. Ракеты повредили множество жилых домов, школы и более десятка автомобилей.

В ХАМАС заявили о рекорде — за 5 минут было выпущено 137 ракет, в том числе по Ашдоду и Ашкелону.

Израильская авиация в ответ обстреляла пункты террористов в Газе и уничтожила несколько ракетных точек. Также убиты три командира «Исламского джихада». Террористы подтвердили потерю и обещают отомстить.

Армия отчиталась об уничтожении 20 боевиков и атаке на 130 объектов, среди которых тоннели террористов, склады и разведывательные пункты. При этом в ЦАХАЛ отмечают, что боевики сознательно размещают свои объекты рядом с жилыми кварталами.

Кроме этого, командование армии Израиля планирует призвать 5 тысяч резервистов ЦАХАЛа и восемь рот резервистов пограничной полиции. Уже объявлена подготовка.

В Минздраве Газы сообщают, что удары ЦАХАЛа в секторе Газы убили 26 человек. Ранены около 120 человек.