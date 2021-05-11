Израиль проводит операцию в секторе Газа в ответ на масштабные ракетные удары. Что происходит?

Вечером 10 мая движение ХАМАС и боевики «Исламского джихада» начали массированный ракетный удар по югу Израиля, который продолжился до 13:00 11 мая. По городам Израиля выпустили более 300 ракет, а армия в ответ начала операцию в секторе Газа под названием «Страж Стены».
Об этом сообщают The Times of Israel и ЦАХАЛ.
Накануне ХАМАС выдвинул ультиматум — вывести всех израильских военных и полицию с Храмовой горы и из квартала Шейх Джарах в Иерусалиме, где с 7 мая продолжаются беспорядки и стычки. 10 мая в 18:00 по окраинам Иерусалима был нанесен ракетный удар.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что противник «перешел красную линию».
После этого сирены предупреждения зазвучали в приграничных с Газой районах, городах Ашкелон, Ашдод, Беэр-Шева и других.
По состоянию на 16:00 11 мая в результате обстрела пострадали 41 мирный житель, в том числе пятеро детей. В Ашкелоне погибли две женщины. Ракеты повредили множество жилых домов, школы и более десятка автомобилей.
В ХАМАС заявили о рекорде — за 5 минут было выпущено 137 ракет, в том числе по Ашдоду и Ашкелону.
Израильская авиация в ответ обстреляла пункты террористов в Газе и уничтожила несколько ракетных точек. Также убиты три командира «Исламского джихада». Террористы подтвердили потерю и обещают отомстить.
Армия отчиталась об уничтожении 20 боевиков и атаке на 130 объектов, среди которых тоннели террористов, склады и разведывательные пункты. При этом в ЦАХАЛ отмечают, что боевики сознательно размещают свои объекты рядом с жилыми кварталами.
Кроме этого, командование армии Израиля планирует призвать 5 тысяч резервистов ЦАХАЛа и восемь рот резервистов пограничной полиции. Уже объявлена подготовка.
В Минздраве Газы сообщают, что удары ЦАХАЛа в секторе Газы убили 26 человек. Ранены около 120 человек.
- В конце апреля в восточном Иерусалиме вспыхнули стычки. Тогда палестинцы обвиняли израильскую полицию в блокировании Дамасских ворот — священного места для мусульман. Напряжение подогревалось ультраправыми еврееями, которые из-за серии нападений молодых палестинцев на раввинов скандировали: «Смерть арабам». Столкновения привели к обстрелам — из сектора Газа по Израилю выпустили 18 ракет.
- С 7 мая в районе Шхемских ворот и Храмовой горы начались масштабные беспорядки. За несколько дней ранения получили более тысячи человек. В ход шли шумовые и газовые гранаты, резиновые пули, зажигательная смесь, камни и другое. В квартале Шейх Джарах начались межэтнические столкновения из-за решения суда о выселении нескольких десятков арабских семей.