Украина договорилась с индийским производителем об увеличении поставок вакцин до 15 млн доз

Украина договорилась с индийским производителем Serum Institute об увеличении поставок вакцин от коронавируса с 10 до 15 миллионов доз.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, отметив, что договоренности были достигнуты после переговоров с владельцем Serum Institute.

Также Степанов заявил, что у министерства есть предложение от китайской компании Sinovac. С ней Украина договорилась об увеличении поставок и дополнительных контрактах.

По словам министра, Украина сейчас имеет контракты на поставку 42 млн доз вакцин от разных производителей, но ведомство хочет увеличить это количество до 48 млн доз. Такой объем позволит вакцинировать 70% взрослого населения.