Боевики «Л/ДНР» передали списки на обмен пленными — Украина это сделала как минимум полгода назад

В апреле боевики «ЛНР» и «ДНР» передали Украине списки на обмен пленными — сейчас над ними работают и уточняют количество людей. Украина в свою очередь сделала это по меньшей мере полгода назад.
Об этом заявила в эфире канала «Украина 24» член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, участница гуманитарной подгруппы Татьяна Иванова.
«Украинская сторона передала списки на обмен пленными еще полгода назад, а то и больше. Все это время Украина настаивала на том, чтобы нам так же зеркально были предоставлены списки со стороны ОРДЛО. Очень долго эти списки не передавались, и в апреле этого года мы все-таки их получили. Сейчас идет работа по этим спискам, они уточняются, с ними работают», — заявила Иванова.
В то же время «сложно говорить» о количестве людей, которые вернутся, потому что только началась работа с этими списками.
«На прошлом заседании ТКГ было предложено, чтобы Украина приняла 4 человека. Это не в рамках обмена, это якобы их добрая воля. И глава украинской делегации [Леонид Кравчук] сказал, что мы готовы принять их и других, кого бы нам не передали», — добавила Иванова.
В августе 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина передала боевикам список на обмен пленными, в котором примерно 100 человек, но в декабре член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш уточнил, что в перечне более 200 человек.
- Последний обмен удерживаемыми между Украиной и боевиками «Л/ДНР» состоялся 16 апреля 2020 года. Украина вернула 20 своих граждан. Боевикам отдали 14 человек, четверо отказались возвращаться в ОРДЛО.