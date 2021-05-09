Боевики «Л/ДНР» передали списки на обмен пленными — Украина это сделала как минимум полгода назад

В апреле боевики «ЛНР» и «ДНР» передали Украине списки на обмен пленными — сейчас над ними работают и уточняют количество людей. Украина в свою очередь сделала это по меньшей мере полгода назад.

Об этом заявила в эфире канала «Украина 24» член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, участница гуманитарной подгруппы Татьяна Иванова.

«Украинская сторона передала списки на обмен пленными еще полгода назад, а то и больше. Все это время Украина настаивала на том, чтобы нам так же зеркально были предоставлены списки со стороны ОРДЛО. Очень долго эти списки не передавались, и в апреле этого года мы все-таки их получили. Сейчас идет работа по этим спискам, они уточняются, с ними работают», — заявила Иванова.

В то же время «сложно говорить» о количестве людей, которые вернутся, потому что только началась работа с этими списками.