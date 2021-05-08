Bloomberg: Основатель Amazon и самый богатый человек мира Безос строит себе 127-метровую яхту — за $500 млн

Основатель Amazon и самый богатый человек мира Джефф Безос заказал строительство одной из крупнейших в мире парусных яхт. Состояние миллиардера, по данным Forbes Real Time, оценивают в $191 млрд.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, судно строит нидерландская компания Oceanco, его стоимость обойдется примерно в более чем $500 млн. Трехмачтовая яхта будет длиной 127 метров, также к ней построят вспомогательную яхту с вертолетной площадкой. Это сделает ее одной из крупнейших парусных яхт когда-либо построенных в Нидерландах — неофициальной столице судостроения для самых богатых, добавляет агентство.

Bloomberg отмечает, что после начала пандемии коронавируса спрос богачей на дорогие яхты резко вырос, намного превысив предложение. Издание в пример приводит информацию, которую получил из своих источников, о новой яхте, которая строится для кинорежиссера Стивена Спилберга. Его нынешняя яхта недавно была выставлена ​​на продажу за $158 млн.