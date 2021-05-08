Bloomberg: Основатель Amazon и самый богатый человек мира Безос строит себе 127-метровую яхту — за $500 млн

Основатель Amazon и самый богатый человек мира Джефф Безос заказал строительство одной из крупнейших в мире парусных яхт. Состояние миллиардера, по данным Forbes Real Time, оценивают в $191 млрд.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, судно строит нидерландская компания Oceanco, его стоимость обойдется примерно в более чем $500 млн. Трехмачтовая яхта будет длиной 127 метров, также к ней построят вспомогательную яхту с вертолетной площадкой. Это сделает ее одной из крупнейших парусных яхт когда-либо построенных в Нидерландах — неофициальной столице судостроения для самых богатых, добавляет агентство.
Bloomberg отмечает, что после начала пандемии коронавируса спрос богачей на дорогие яхты резко вырос, намного превысив предложение. Издание в пример приводит информацию, которую получил из своих источников, о новой яхте, которая строится для кинорежиссера Стивена Спилберга. Его нынешняя яхта недавно была выставлена на продажу за $158 млн.
Напомним, в феврале Джефф Безос заявил, что в третьем квартале 2021 года перейдет с должности гендиректора Amazon на должность исполнительного председателя совета директоров. Он руководил компанией 27 лет.
- По данным Forbes, в 2021 году количество миллиардеров во всем мире беспрецедентно возросло — до 2 755 человек, что на 660 больше, чем в 2020 году. Больше всего богачей в США, на втором месте — Китай. Украинские миллиардеры за последний год также обогатились — в мировом списке их всего семеро.
- Состояние сотни самых богатых украинцев за год пандемии выросло на 42%. Список, который составляет Forbes Украина, возглавил Ринат Ахметов. Петр Порошенко опустился на седьмое место.