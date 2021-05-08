Еврокомиссия утвердила контракт на еще 1,8 млрд доз вакцины Pfizer

Еврокомиссия утвердила контракт с компаниями BioNTech-Pfizer о поставках в 2021—2023 годах еще 1,8 миллиарда доз вакцины от коронавируса.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита Евросоюза, который проходит в Португалии.

«Рада сообщить, что Еврокомиссия только-что одобрила контракт с BioNTech-Pfizer на гарантированную поставку 900 млн доз вакцины и еще 900 млн доз в резерве на 2021—2023 годы», — написала глава Еврокомиссии в Twitter. Сумму контракта она не уточнила.

Deutsche Welle сообщает, что Еврокомиссия в апреле объявила о подготовке к подписанию договора о дополнительных поставках препарата, объяснив это необходимостью повторной вакцинации в условиях распространения мутаций коронавируса.

ЕС озвучил свое решение после предложения США об отказе от патентов на производство вакцин против коронавируса.

Отметим, что гендиректор Pfizer Альберт Бурла выступил против отказа от патентов, утверждая, что бедным странам не хватило вакцины, поскольку они сами отказались зарезервировать дозы препарата и решили заказать их у других производителей. Но, добавляет он, после того как ряд производителей не смогли выполнить свои обязательства по поставке, эти страны решили обратиться к Pfizer. «Мы ожидаем, что во второй половине 2021 года баланс поставок будет в их пользу, а в 2022-м поставок хватит практически всем», — подчеркнул Бурла.