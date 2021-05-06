Министр Степанов обещает вакцинированным украинцам «определенные преимущества»

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что цифровые сертификаты о вакцинации от коронавируса будут предоставлять украинцам определенные преимущества.
Об этом он написал в своем Facebook.
«Украинский сертификат будет предоставлять его владельцам определенные преимущества во время посещения развлекательных мероприятий и путешествий. Таким образом мы будем мотивировать украинцев более сознательно относиться к своему здоровью — не заниматься самолечением, обращаться к врачу при наличии первых симптомов болезни, изолироваться, чтобы не заразить свое окружение, и тестироваться на ковид», — пояснил Степанов.
Он рассказал, что сейчас цифровой сертификат Минздрав разрабатывает совместно с Минцифры на основе требований европейских COVID-паспортов и международных сертификатов ВОЗ.
Также Степанов подчеркнул, что эти сертификаты полностью синхронизируют со странами-членами ЕС и другими государствами.
«Более-менее данные, которые хотят видеть в них наши европейские коллеги в том числе, понятны и известны. Мы полностью к этому готовы, готовы ко всем их пожеланиям», — пояснил министр.
- Ранее Степанов заявил, что Украина планирует в кратчайшие сроки разработать ковидный сертификат, чтобы он уже заработал с 1 июля 2021 года.
- С 15 июня в странах Европейского Союза будут действовать санитарные сертификаты, содержащие информацию о прививках, результатах ПЦР-тестов и другой информации для облегчения путешествий во время пандемии коронавируса. Украина договорилась с Европейской комиссией сделать совместимым украинский и европейский цифровые сертификаты об иммунитете от COVID-19.