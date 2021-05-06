Министр Степанов обещает вакцинированным украинцам «определенные преимущества»

Об этом он написал в своем Facebook.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что цифровые сертификаты о вакцинации от коронавируса будут предоставлять украинцам определенные преимущества.

«Украинский сертификат будет предоставлять его владельцам определенные преимущества во время посещения развлекательных мероприятий и путешествий. Таким образом мы будем мотивировать украинцев более сознательно относиться к своему здоровью — не заниматься самолечением, обращаться к врачу при наличии первых симптомов болезни, изолироваться, чтобы не заразить свое окружение, и тестироваться на ковид», — пояснил Степанов.

Он рассказал, что сейчас цифровой сертификат Минздрав разрабатывает совместно с Минцифры на основе требований европейских COVID-паспортов и международных сертификатов ВОЗ.

Также Степанов подчеркнул, что эти сертификаты полностью синхронизируют со странами-членами ЕС и другими государствами.

«Более-менее данные, которые хотят видеть в них наши европейские коллеги в том числе, понятны и известны. Мы полностью к этому готовы, готовы ко всем их пожеланиям», — пояснил министр.