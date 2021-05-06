В России зарегистрировали однокомпонентную вакцину против коронавируса «Спутник Лайт»

Министерство здравоохранения России зарегистрировало российскую однокомпонентную вакцину против коронавируса «Спутник Лайт».

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление Российского фонда прямых инвестиций.

В фонде отмечают, что эффективность препарата составляет 79,4% и «превышает показатели эффективности» многих вакцин, рассчитанных на два укола.

Там также утверждают, что серьезных побочных эффектов у испытуемых не выявили, а сама вакцина эффективна против всех новых штаммов коронавируса.

Стоимость одной инъекции на зарубежных рынках, как добавляют в РФПИ, составит менее $10.

«Спутник Лайт» — первый компонент двухкомпонентной вакцины «Спутник V». Обе их разработал московский Центр имени Гамалеи. Это уже четвертая российская вакцина против коронавируса — в России также зарегистрированы вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».