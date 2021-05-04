Польша ослабила карантин — открыла школы, музеи и торговые центры

В Польше с 4 мая наступил очередной этап ослабления карантина. В частности ученикам 1—3 классов разрешили ходить в школу на стационарное обучение.
Об этом пишет Укринформ.
Также возобновили работу музеи, художественные галереи и торговые центры. Власти разрешили работать строительным и мебельным супермаркетам. Отдельно была разрешена вся розничная продажа.
Следующий этап ослабления карантина наступит 8 мая. Тогда заработают отели, но только с 50% загруженностью. Рестораны и кафе планируют открыть с 15 мая.
- В конце апреля правительство Польши анонсировало постепенные карантинные послабления на фоне уменьшения количества заражений коронавирусом в стране. Ранее сообщалось, что польские власти с 26 апреля начали ослаблять карантин в стране. Пока это касается только некоторых регионов.