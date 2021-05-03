В Грузии до середины мая остановили общественный транспорт — растет количество зараженных коронавирусом

Из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса правительство Грузии решило остановить муниципальный транспорт в стране с 3 по 13 мая.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Кроме остановки транспорта, правительство также запретило гражданам в период с 2 до 5 мая посещать могилы усопших родственников. За нарушение этого запрета установлен штраф в размере двух тысяч лари (16 тысяч гривен).

По словам директора Национального центра по контролю за заболеваниями Амирана Гамкрелидзе, в последние недели ежедневное количество новых заражений коронавируса в Грузии существенно выросло. Поэтому он не исключает введения новых ограничений. При этом в стране уже действует комендантский час с девяти вечера до пяти утра, а работа торговых центров в выходные дни ограничена.

Всего с начала пандемии COVID-19 в стране выявили почти 313 тысяч случаев инфицирования. В Грузии умерли 4 163 человека с подтвержденным инфицированием коронавирусом.