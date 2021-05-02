МВД: Пасхальная ночь прошла спокойно, богослужения состоялись в 13 тысячах храмов

Пасхальная ночь в Украине прошла без нарушений общественного порядка.
Об этом сообщает МВД.
«Грубых нарушений правопорядка и карантинных норм во время праздничных служб не зафиксировано. Публичный порядок, безопасность прихожан и соблюдение карантина в пасхальную ночь обеспечивали более 29 тысяч правоохранителей», — отметил первый заместитель министра Сергей Яровой.
В ночь с 1 на 2 мая пасхальные богослужения прошли в более чем 13 тысячах храмов Украины. Яровой напомнил всем подразделениям ведомства, что пасхальные праздники продолжаются, и поручил сосредоточить особое внимание на усиленном режиме несения службы до окончания всех праздничных мероприятий.
- Ранее штаб Операции объединенных сил сообщал, боевики «ЛНР» планируют террористический акт во время проведения пасхальной службы в одной из церквей Московского патриархата.