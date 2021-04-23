Штаб ООС: Боевики «ЛНР» планируют на Пасху теракт в одной из церквей Московского патриархата

Боевики «ЛНР» планируют террористический акт во время проведения пасхальной службы в одной из церквей Московского патриархата. Об этом штаб Операции объединенных сил со ссылкой на разведку сообщил в Facebook.

Эту информацию получили от представителей управления 2-го армейского корпуса российско-оккупационных войск — «ЛНР».

Также известно, что на 25 апреля (Вербное воскресенье) спланирован ряд провокаций против Украины — с использованием вооружения и военной техники с маскировкой «пиксель», как у ВСУ.