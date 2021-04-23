Штаб ООС: Боевики «ЛНР» планируют на Пасху теракт в одной из церквей Московского патриархата

Боевики «ЛНР» планируют террористический акт во время проведения пасхальной службы в одной из церквей Московского патриархата. Об этом штаб Операции объединенных сил со ссылкой на разведку сообщил в Facebook.
Эту информацию получили от представителей управления 2-го армейского корпуса российско-оккупационных войск — «ЛНР».
Также известно, что на 25 апреля (Вербное воскресенье) спланирован ряд провокаций против Украины — с использованием вооружения и военной техники с маскировкой «пиксель», как у ВСУ.
Одна из таких провокаций запланирована в Дебальцевском направлении с привлечением наемников «Союза добровольцев Донбасса». Они будут имитировать наступление на позиции 7-й отдельной мотострелковой бригады «ЛНР», чтобы разрушить некоторые укрепления и ранить или убить часть боевиков. Не исключают и потери среди гражданского населения.
- Президент Владимир Зеленский заверил, что украинская армия готова к любым провокациям на Донбассе, в том числе и с участием российских войск.
- С начала 2021 года со стороны боевиков «ДНР» и «ЛНР» значительно усилились обстрелы. Уже погибли 36 украинских военных. 18 апреля при обстреле возле Водяного погиб боец 128-й горно-штурмовой бригады.