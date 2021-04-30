Полиция Нью-Йорка отказалась от использования роботов-собак Digidog из-за критики местных жителей

Полиция Нью-Йорка решила прекратить использование роботов-собак Digidog из-за негативной реакции граждан.
Об этом сообщает BBC News.
Как отмечается, испытание робота-собаки началось в прошлом году. В полиции надеялись, что работы помогут «спасти жизни, защитить людей и офицеров» в опасных ситуациях.
Однако использование работа спровоцировало волну критики, особенно после его участия в операции по задержанию преступников в Бронксе, когда он зашел в дом и исследовал территорию, а также патрулирование в жилом доме на Манхэттене.
Пользователи социальных сетей сравнивали роботов с одним из эпизодов «Черного зеркала», в котором собаки-роботы, похожие на устройства Boston Dynamics, преследуют людей.
К тому же общественность начала обвинять полицию в чрезмерной агрессивности, расизме и выражала опасения, что правоохранители с помощью роботов могут преследовать людей с низкими доходами.
В конце концов полиция Нью-Йорка разорвала договор на аренду работа стоимостью $94 тысячи долларов с компанией Boston Dynamics.
- Boston Dynamics начала продавать своих роботов-собак Spot по $ 74,5 тысячи. Эти работы уже пасут овец, измеряют радиацию в Чернобыльской зоне и патрулируют улицы Сингапура для напоминания о правилах антикоронавирусной безопасности.
- Boston Dynamics научили человекоподобного робота Atlas выполнять акробатические трюки. Он кувыркается, становится на руки и возвращает корпус в полете на 360 градусов. Также разработчики американской компании Boston Dynamics научили робота Spot Mini танцевать.
- Подразделения французской армии провели тактические учения с использованием собак-роботов Spot производства Boston Dynamics. Впоследствии в компании заявили, что эти работы не предназначены для военных целей, а покупатели их продукции подписывают соглашение, запрещающее использовать роботов в ущерб людям.