Украинская делегация в ПАСЕ выступила с заявлением из-за лишения Гончаренко права голоса

Постоянная делегация Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы «глубоко разочарована» решением Комитета ПАСЕ лишить депутата Алексея Гончаренко права голоса на основании письма главы российской делегации Петра Толстого.

Об этом говорится в заявлении делегации.

Делегация отмечает, что уважает регламент, кодекс этики и ценности Совета Европы, но последствия санкций против Гончаренко считает опасными.

«Мы считаем причину такого решения по меньшей мере дискуссионной, а последствия такого беспрецедентного решения — опасными с точки зрения свободы выражения и свободы слова в ПАСЕ, особенно учитывая тот факт, что соответствующее решение касается высказываний делегата в социальных сетях, а не во время его публичного выступления в Ассамблее», — говорится в заявлении.

Вместе с тем делегация ждет, что ПАСЕ будет следить за всеми случаями нарушений уставных обязательств и продвигать положительный имидж Ассамблеи как органа, защищающего верховенство права.

«Надеемся, что Парламентская ассамблея Совета Европы в своей деятельности будет решительно бороться с двойными стандартами», — сказано в заявлении.