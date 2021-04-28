Украинская делегация в ПАСЕ выступила с заявлением из-за лишения Гончаренко права голоса

Постоянная делегация Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы «глубоко разочарована» решением Комитета ПАСЕ лишить депутата Алексея Гончаренко права голоса на основании письма главы российской делегации Петра Толстого.
Об этом говорится в заявлении делегации.
Делегация отмечает, что уважает регламент, кодекс этики и ценности Совета Европы, но последствия санкций против Гончаренко считает опасными.
«Мы считаем причину такого решения по меньшей мере дискуссионной, а последствия такого беспрецедентного решения — опасными с точки зрения свободы выражения и свободы слова в ПАСЕ, особенно учитывая тот факт, что соответствующее решение касается высказываний делегата в социальных сетях, а не во время его публичного выступления в Ассамблее», — говорится в заявлении.
Вместе с тем делегация ждет, что ПАСЕ будет следить за всеми случаями нарушений уставных обязательств и продвигать положительный имидж Ассамблеи как органа, защищающего верховенство права.
«Надеемся, что Парламентская ассамблея Совета Европы в своей деятельности будет решительно бороться с двойными стандартами», — сказано в заявлении.
- 27 апреля Гончаренко лишили права голоса в ПАСЕ на три месяца.
- В тот же день Гончаренко во время выступления развернул флаг Украины с дырками от российских пуль, принадлежавший украинскому военному, который воевал на Донбассе. Президент Ассамблеи несколько раз пытался остановить Гончаренко, говоря, что подобное не разрешено в ПАСЕ, но тот не реагировал. После этого президент приказал выключить представителю Украины микрофон и попросил его выйти.
- Жалоба Толстого касалась двух моментов на сессии в январе 2021 года. Тогда Гончаренко призвал граждан РФ свергнуть Путина и опубликовал видео в Facebook с оскорблениями в адрес Толстого.