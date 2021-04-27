В СБУ заявили, что предотвратили масштабную кибератаку России на украинские госорганы

В Службе безопасности сообщили, что предотвратили масштабную кибератаку России на украинские государственные органы.

Об этом пишет пресс-служба СБУ.

«Российские кураторы действовали через завербованного украинского хакера, который должен был отправить украинским чиновникам замаскированный файл со шпионским программным обеспечением. Атаковать планировалось центральные органы власти и органы местного самоуправления, а цель злоумышленников — заблокировать работу объектов информационной и критической инфраструктуры», — пояснили там.

Следствие установило, что россияне действовали через жителя Запорожья. Предложение о сотрудничестве тот получил через интернет и согласился за определенное вознаграждение.

Во время проведения следственных действий правоохранители изъяли электронные носители с вредоносными файлами из России, а также переписку хакера с российскими кураторами. Ему уже сообщили о подозрении в государственной измене.