В СБУ заявили, что предотвратили масштабную кибератаку России на украинские госорганы

В Службе безопасности сообщили, что предотвратили масштабную кибератаку России на украинские государственные органы.
Об этом пишет пресс-служба СБУ.
«Российские кураторы действовали через завербованного украинского хакера, который должен был отправить украинским чиновникам замаскированный файл со шпионским программным обеспечением. Атаковать планировалось центральные органы власти и органы местного самоуправления, а цель злоумышленников — заблокировать работу объектов информационной и критической инфраструктуры», — пояснили там.
Следствие установило, что россияне действовали через жителя Запорожья. Предложение о сотрудничестве тот получил через интернет и согласился за определенное вознаграждение.
Во время проведения следственных действий правоохранители изъяли электронные носители с вредоносными файлами из России, а также переписку хакера с российскими кураторами. Ему уже сообщили о подозрении в государственной измене.
- В январе 2021 года в Украине разоблачили одну из самых опасных хакерских сетей, отвечающей за 30% кибератак во всем мире.
- 27 июня 2017 года произошла масштабная атака, в частности в Украине. Вирус NotPetya начал переписывать загрузочную запись диска (системная информация, без которой компьютер не загружается) и необратимо шифровать системные и пользовательские файли. Тогда пострадало огромное количество украинских организаций, в том числе правительство, банки, государственные энергетические компании, «Укрзалізниця», киевский аэропорт и метро. Также от сети была отключена система радиационного мониторинга Чернобыльской АЭС, а работники станции вынуждены были перейти в целом на ручное управление.