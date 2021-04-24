В Украине почти 13 тысяч новых больных коронавирусом. Выздоровело за сутки больше

В Украине за прошлые сутки (23 апреля) выявили 12 711 новых больных COVID-19, среди которых 532 детей и 230 медиков.
Об этом сообщает Минздрав.
За прошлые сутки умерли 392 больных. Госпитализированы 3 508 человек, а выздоровели — 13 687.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировали в Днепропетровской (1 268), городе Киев (1 027), Харьковской (964), Одесской (841) и Киевской (815) областях.
Общее число заражений в Украине за все время пандемии возросло до 2 017 341 случая (выздоровели 1 565 954 человек). Умерли 42 092 человека.
По данным министра Максима Степанова, за прошлые сутки вакцинированы 14 339 человек. С начала кампании вакцинации первую дозу получили 522 383 человека. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 5 человек.
- 23 апреля заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что три области нарушают алгоритм вакцинации против коронавируса в Украине — Запорожская, Харьковская и Одесская. Кроме этого, заместитель главы Минздрава уточнил, что использовать вакцину из первой партии должны до 9—15 апреля. Из-за выявленных нарушений со следующей недели в этих областях проведут мониторинговые визиты, чтобы выяснить, почему не используются вакцины.
- В областях ответили по разному. Среди причин — ошибки конкретных людей.