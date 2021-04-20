Повстанцы убили президента Чада Идриса Деби. Он правил страной 30 лет

На севере африканской Республики Чад повстанцы убили президента страны Идриса Деби, которого 19 апреля переизбрали на шестой срок.

Об этом сообщают Deutsche Welle и The Guardian.

Деби победил на выборах, набрав 79% голосов. В его команде после победы заявили, что Деби направился на север страны с визитом к военным на передовую, где идут бои с повстанцами и исламскими группировками.

Ближе к середине дня (19 апреля) повстанцы, которые базируются в Ливии, атаковали пограничный пост. Вероятно, в районе атаки оказался и Деби. Повстанцам удалось продвинуться на сотни километров на юг через пустыню, но официальный представитель армии Чада Азем Бермендао Агуна заявил, что наступление удалось остановить. Военные убили около 300 повстанцев.

Детали смерти Деби не сообщаются.

После известия о смерти парламент распустили. Сейчас власть в стране в руках Национального совета переходного периода.

«Национальный совет переходного периода заверяет народ Чада в том, что были приняты все меры для обеспечения мира, безопасности и республиканского порядка», — заявил Агуна.

Как передает Reuters, временным президентом советом военных офицеров назначен сын Деби — Махамат Кака.