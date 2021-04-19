«Укрзалізниця» пожаловалась на поставщиков горючего. Дизтоплива осталось на 4 суток

Компания «Укрзалізниця» заявила, что из-за поставщиков может через 4 суток остаться без дизтоплива.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

«УЗ теперь имеет два контракта на поставку 10 тысяч тонн дизельного топлива. В то же время из-за отказа поставщиков отгружать топливо по договорам компания имеет запас дизельного топлива на 4 суток», — сказано в сообщении.

Сейчас УЗ пытается обеспечить стабильную работу железнодорожного транспорта, отмечая, что «контролирует ситуацию и имеет четкий план мероприятий для обеспечения необходимого объема горючего в ближайшее время».