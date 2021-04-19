«Укрзалізниця» пожаловалась на поставщиков горючего. Дизтоплива осталось на 4 суток

Компания «Укрзалізниця» заявила, что из-за поставщиков может через 4 суток остаться без дизтоплива.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
«УЗ теперь имеет два контракта на поставку 10 тысяч тонн дизельного топлива. В то же время из-за отказа поставщиков отгружать топливо по договорам компания имеет запас дизельного топлива на 4 суток», — сказано в сообщении.
Сейчас УЗ пытается обеспечить стабильную работу железнодорожного транспорта, отмечая, что «контролирует ситуацию и имеет четкий план мероприятий для обеспечения необходимого объема горючего в ближайшее время».
- 15 апреля Нацполиция пришла с обысками в компанию «Укрзалізниця» из-за закупки масел и смазочных материалов в 2019—2021 годах по завышенным ценам. Расследуется хищение почти 145 миллионов гривен на закупках некачественных материалов для УЗ и Минобороны.
- 8 апреля правоохранители провели обыски в компании «Укрзалізниця» из-за схемы незаконного ввоза в Украину из России более 600 железнодорожных вагонов в обход санкций. Их поставили на учет по поддельным документам, а у части из них в прошлом году истек срок эксплуатации.