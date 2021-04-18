В России заявили о намерениях выйти из проекта Международной космической станции с 2025 года

Россия с 2025 года планирует отказаться от участия в проектах Международной космической станции и создать собственную орбитальную станцию.

Об этом заявил вице-премьер России Юрий Борисов, которого цитирует Интерфакс.

По его словам, Москва перед тем планирует предупредить своих партнеров по МКС о выходе из проекта.

Вместе с тем, в пресс-службе «Роскосмоса» говорят, что решение о судьбе станции еще окончательно не принято. Это решат уже после 2024 года — тогда завершается срок эксплуатации МКС. При принятии решения будут ориентироваться на техническое состояние модулей станции.

Ранее руководитель полетов российского сегмента МКС Владимир Соловьев заявлял, что срок работы станции могут продлить до 2030 года.