СНБО в четверг проведет очередное заседание. Какие вопросы рассмотрят?

Совет национальной безопасности и обороны проведет заседание в четверг, 15 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

На заседании детально обсудят ситуацию с безопасностью на востоке страны, а также ситуацию в национальной экономике.

«Один из ключевых вопросов повестки дня СНБО по понятным причинам будет рассмотрен в тайном режиме и касается ситуации на Донбассе. Государство вполне понимает все существующие риски, просчитывает любые варианты развития событий, имеет соответствующую информацию по всем актуальным направлениям, постоянно коррелирует свои позиции с партнерами», — сообщили в Офисе президента.

Кроме того, члены Совета нацбезопасности рассмотрят второй расширенный пакет персональных санкций в отношении организаторов контрабандных схем. Помимо специализированных антиконтрабандных решений, на заседании обсудят и другие вопросы, связанные с экономической безопасностью государства.

Также будут обсуждаться вопросы кибербезопасности. Отдельно будут вынесены на рассмотрение членов СНБО специальные вопросы от президента.