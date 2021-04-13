В Англии исчез самый длинный кролик в мире — за почти полутораметровое животное обещают вознаграждение

В Англии из дома исчез самый длинный кролик в мире — самка Дариус, и ее владелица уже пообещала награду тому, кто вернет животное домой. Об этом сообщает The New York Times.

Полиция считает, что четвероногого рекордсмена украли из вольера в доме хозяев в графстве Вустершир. Владелица животного Аннетт Эдвардс сообщила, что заплатит $2 745 тому, кто вернет ее любимицу целой и невредимой. По словам женщины, Дариус уже слишком старая для размножения.

У бывшей модели Эдвардс, которая стала заводчиком кроликов, четыре животных из Книги рекордов Гиннесса. Дариус там оказалась в 2010 году с титулом самого длинного кролика в мире — 129 см длиной и весом почти 23 кг.

В статье NBC Today 2010 года говорилось, что Даруис застрахована на $1,6 миллиона.

Дариус привлекала внимание в интернете и посещала различные мероприятия в стране. Часто ее владелица Эдвардс появлялась с животным в образе мультипликационного персонажа Джессики Рэббит.