«45 тысяч дел сами себя не рассмотрят». ОАСК отреагировал на законопроект Зеленского о его ликвидации

В суде отметили, что сообщения о возможной передаче полномочий ОАСК в Верховный суд, как и о полной ликвидации суда всегда попадают в топ-новости многочисленных СМИ, «чего не наблюдается с публикациями о колоссальном увеличении обращений в ОАСК истцов за последние 10 лет и высоком проценте удовлетворенных исков».

«Мы продолжаем свою работу в штатном режиме, ведь сейчас в производстве суда находится почти 45 тыс. дел и материалов, которые «сами себя не рассмотрят», — заявили в суде.

Также в ОАСК уверены, что многочисленные публикации о низком уровне доверия среди населения к судам, не соответствуют действительности. «Главной причиной, почему деятельность ОАСК в новостях освещалась негативно и критиковалась должностными лицами, было и остается то, что у суда есть особые полномочия, а именно — рассмотрение дел относительно центральных органов исполнительной власти», — пояснили в суде.

Кроме этого, в суде настаивают, что последние 7 лет инициативы реформирования судебной власти «писалась не в Украине», а реформы, которые проводились «при поддержке грантовых организаций», провалены и не отражают украинские правовые реалии.

«Новая судебная реформа, которую сейчас пытаются навязать Украине, аналогично готовится не в Украине. И она направлена не на создание независимой судебной власти в Украине, а для подчинения ее антиконституционному внешнему управлению. На вопросах судебной реформы ежегодно паразитируют лица, потребляющие гранты, и которые, очевидно, не заинтересованы в стабильной и качественной работе судебной власти», — заявили в суде.

При этом, судьи настаивают, что «всегда придерживаются закона, с уважением относятся к Конституции», а потому, в случае принятия законопроекта, будут действовать в строгом соответствии с Конституцией и профильным законодательством.