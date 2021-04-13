Тайвань заявил о рекордном количестве китайских самолетов, нарушивших его воздушное пространство

Власти Тайваня заявили, что 12 апреля воздушное пространство острова нарушило рекордное количество китайских военных самолетов.

Об этом сообщает BBC.

Министерство обороны Тайваня заявило, что 25 самолетов, включая истребители и бомбардировщики с ядерными боеголовками, вошли в зону противовоздушной обороны страны.

По словам тайваньских военных, в последней китайской миссии участвовали 18 истребителей, а также четыре бомбардировщика, которые могут нести ядерное оружие, два противолодочных самолета и самолет раннего предупреждения. Минобороны добавило, что подняло в воздух боевые самолеты и развернуло ракетные системы для наблюдения.

На фоне этого во вторник Тайвань представил корабль-амфибию, который поступит на вооружение в следующем году. Как пишет Reuters, он будет вооружен пушкой для использования против воздушных и надводных целей, зенитными ракетами, скорострельными противовоздушными и противовоздушными средствами ближнего боя.

Корабль «Юй Шань» называют последней частью амбициозной программы президента Тайваня Цай Инвэня по модернизации вооруженных сил в условиях давления со стороны Китая.