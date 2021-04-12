Окружной админсуд Киева открыл производство по иску Партии Шария к СБУ

Окружной административный суд Киева открыл производство в деле по иску Партии Шария к Службе безопасности Украины в Киеве и Киевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Политсила просит «признать противоправными» действия СБУ относительно составления и отправки в Министерство юстиции письма о нарушении партией украинского законодательства.

Суд решил рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства — без вызова сторон.

Напомним, Министерство юстиции просит ОАСК запретить деятельность Партии Шария. Суд 11 марта открыл производство по этому иску. Министр юстиции Денис Малюська объяснял, что основаниями для иска стали многочисленные нарушения Конституции и законодательства политсилой и непосредственно ее лидером — Анатолием Шарием.

В начале марта СБУ сообщила о выявленных нарушениях при перерегистрации Партии Шария. Правоохранители сообщили об открытии производства по ст. 358 Уголовного кодекса — «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов».