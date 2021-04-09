Зеленский утвердил состав совета по защите прав и свобод военнослужащих и волонтеров

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом от 9 апреля утвердил положение и состав Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Возглавила Консультативный совет советник заместителя руководителя Офиса президента Алена Вербицкая, ее заместителями стали народные депутаты Игорь Герасименко и Егор Чернев («Слуга народа»). Секретарем совета назначен советник главы ОП Андрей Ляхович.
Консультативный совет будет следить за соблюдением прав и свобод участников Революции Достоинства, ветеранов антитеррористической операции, военных, участвующих в войне на Донбассе, а также волонтеров и правозащитников.
Совет будет вносить предложения по защите их нарушенных прав, а также о помиловании, справедливом правосудии и применении амнистии.
Кроме этого, совет будет работать над усовершенствованием законодательства в сфере обеспечения прав и основных свобод защитников Украины.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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