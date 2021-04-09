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В России «Первый канал» удалил, вероятно, единственное видео со второй женой Кадырова

Автор:
Олег Панфилович
Дата:
В России «Первый канал» удалил, вероятно, единственное видео со второй женой Кадырова

Wikipedia

Российский «Первый канал» удалил, вероятно, единственную видеозапись со второй женой главы Чечни Рамзана Кадырова.

Об этом пишет издание «Проект».

На сайте «Первого канала» больше недоступен репортаж о конкурсе «Краса Чечни — 2006». Это единственный известный материал, в котором отчетливо показана Фатима Хазуева. В своем расследовании журналисты «Проекта» рассказали, что Хазуева — вторая жена Кадырова, и на нее оформлены роскошные активы. Вскоре после публикации вместо репортажа на сайте «Первого канала» стало появляться сообщение об ошибке.

Как пишет издание, в удаленном репортаже был показан семейный быт на тот момент 14-летней Хазуевой. При этом телевизионщики подготовили четыре материала о конкурсе, а вырезали лишь тот, в котором фигурировала Хазуева. Три репортажа с другими конкурсантками до сих пор доступны. В дирекции «Первого канала» отказались комментировать эту ситуацию.

В то же время, после публикации расследования увеличилось количество атак на сайт «Проекта», и в результате в пятницу утром он на некоторое время перестал открываться.

  • Российское издание «Проект» узнало, что у главы Чечни Рамзана Кадырова есть как минимум две жены. На них зарегистрирована недвижимость общей стоимостью почти 800 миллионов рублей.