Производитель «кроссовок Сатаны» отзывает обувь, чтобы урегулировать судебный иск от Nike

Производитель скандальных «кроссовок Сатаны», которые якобы содержат каплю человеческой крови на подошвах, арт-коллектив MSCHF согласился отозвать их из продажи. Об этом сообщает BBC.
Коллектив согласился отозвать партию обуви (666 пар) в рамках юридического урегулирования с компанией Nike. Условия соглашения позволят выкупить обувь по начальной розничной цене — $1 018. Перед этим юристы MSCHF заявляли, что продали большинство пар — более 600.
Эта мировое соглашение урегулирует иск о нарушении прав на товарный знак, который подала Nike. Отметим, что кроссовки Satan Shoes являются модификацией Nike Air Max 97. Компания Nike просила суд запретить MSCHF продавать обувь и запретить производителю использовать свой знаменитый дизайнерский знак Swoosh. В итоге компания добилась запрета на продажу этих кроссовок.
- Напомним, что каждая пара «кроссовок Сатаны» украшена пентаграммами на шнурках, а на самих кроссовках есть отсылка к посланию из Евангелия от Луки. Надпись LUKE 10:18 обозначает глава 10, стих 18: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Релиз обуви совпал с премьерой песни Lil Nas X. В клипе он в этих кроссовках сползает с «небес» в «ад» по пилону.