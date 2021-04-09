Производитель «кроссовок Сатаны» отзывает обувь, чтобы урегулировать судебный иск от Nike

Производитель скандальных «кроссовок Сатаны», которые якобы содержат каплю человеческой крови на подошвах, арт-коллектив MSCHF согласился отозвать их из продажи. Об этом сообщает BBC.

Коллектив согласился отозвать партию обуви (666 пар) в рамках юридического урегулирования с компанией Nike. Условия соглашения позволят выкупить обувь по начальной розничной цене — $1 018. Перед этим юристы MSCHF заявляли, что продали большинство пар — более 600.

Эта мировое соглашение урегулирует иск о нарушении прав на товарный знак, который подала Nike. Отметим, что кроссовки Satan Shoes являются модификацией Nike Air Max 97. Компания Nike просила суд запретить MSCHF продавать обувь и запретить производителю использовать свой знаменитый дизайнерский знак Swoosh. В итоге компания добилась запрета на продажу этих кроссовок.