На Запорожье разоблачили подпольный колл-центр, сотрудники которого выманивали информацию у клиентов банков и снимали деньги со счетов

В Украине разоблачили межрегиональную группировку, члены которой похищали деньги с банковских счетов людей. Предварительно, ежедневно злоумышленники зарабатывали до миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

По данным оперативников, организовали сделку несколько месяцев назад четверо жителей Запорожской области и Днепра. Дельцы обустроили в Мелитополе подпольный колл-центр, где «работали» почти 50 операторов, которые выдавали себя за работников банков и звонили украинцам, выманивая информацию про CVV-код, номера и пин-коды платежных карточек. После получения доступа к клиентским счетам злоумышленники переводили средства на подконтрольные банковские счета.

К тому же дельцы использовали незаконную маршрутизацию международного телефонного трафика для «работы» с зарубежными клиентами.

Во время обыска в помещении колл-центра правоохранители обнаружили 51 единицу компьютерной техники с вредным программным обеспечением; оборудование для IP-телефонии; инструкции для работников с пошаговыми действиями во время общения с «клиентами»; мобильные телефоны, черновые записи и другие доказательства. Сейчас изъятое оборудование отправили на экспертизы.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех лиц, причастных к схеме, а также круг пострадавших граждан.