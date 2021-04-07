В Турции 22 военных получили пожизненные сроки за попытку переворота в 2016 году

Турецкий суд приговорил 22 бывших военных к пожизненному заключению за участие в неудачном военном перевороте в 2016 году, когда армия пыталась свергнуть президента Реджепа Эрдогана.
Приговоры вынесли офицерам, которые по версии следствия руководили захватом здания Генерального штаба и телевидения, где заставили сотрудников включить обращение в эфир. Среди осужденных — бывший подполковник Умит Генджер и майор Федакар Акча.
Суд Анкары судит 497 бывших военных, включая офицеров и солдат президентской гвардии. Большинство из них уже получили приговоры.
Всего по делу о госперевороте к пожизненному заключению приговорили 2,5 тысячи человек. Более 100 тысяч госслужащих лишились работы. В ноябре 2020 года несколько военных пилотов даже получили по 79 пожизненных сроков. Аналогичный приговор вынесли и четырем имамам.
- В ночь на 16 июля 2016 года в Турции военные попытались свергнуть президента. На Стамбул и Анкару совершили авианалеты, а на улицы вывели танки. Восстание провалилось. 161 человек погиб и 1 440 получили ранения. В организации путча обвинили главного критика Эрдогана — проповедника Фетхуллаха Гюлена, который живет в США. Сам Гюлен вину отрицает. Через аресты в Турции прошли 80 тысяч человек.
- Гюлен заочно арестован в Турции, Анкара требует от Вашингтона его экстрадиции. Ряд правозащитников и противников Эрдогана обвиняют руководство Турции в использовании имя Гюлена для подавления оппозиции.