Из-за усиления карантина метрополитен Киева скорректирует свою работу

Киевский метрополитен будет корректировать свою работу после введения усиленного карантина и уменьшения количества пассажиров.

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

Там сообщили, что с начала усиленных карантинных мер в понедельник, 5 апреля, киевским метрополитеном воспользовались 152 тысячи пассажиров. Во вторник, 6 апреля, совершили 210 тысяч поездок. При этом ранее среднесуточный пассажиропоток составлял до 1 миллиона человек. В 2019 году подземкой пользовались 1,5 миллиона пассажиров ежедневно.

«Специалисты предприятия скорректируют графики движения на период строгих карантинных мер. Это позволит обеспечить соблюдение карантинных мер и одновременно оптимизировать затраты на перевозки», — пояснили в метрополитене.