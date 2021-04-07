Из-за усиления карантина метрополитен Киева скорректирует свою работу

Киевский метрополитен будет корректировать свою работу после введения усиленного карантина и уменьшения количества пассажиров.
Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.
Там сообщили, что с начала усиленных карантинных мер в понедельник, 5 апреля, киевским метрополитеном воспользовались 152 тысячи пассажиров. Во вторник, 6 апреля, совершили 210 тысяч поездок. При этом ранее среднесуточный пассажиропоток составлял до 1 миллиона человек. В 2019 году подземкой пользовались 1,5 миллиона пассажиров ежедневно.
«Специалисты предприятия скорректируют графики движения на период строгих карантинных мер. Это позволит обеспечить соблюдение карантинных мер и одновременно оптимизировать затраты на перевозки», — пояснили в метрополитене.
- В Киеве с 5 и до 16 апреля действуют новые правила усиленного карантина. В это время, в частности, общественным транспортом (в том числе и метро) воспользоваться можно только при наличии специального пропуска. В КГГА 5 апреля сообщили, что раздали уже почти все спецпропуска, хотя всего их напечатали 500 тысяч.
- Ранее киевские власти пожаловались полиции на то, что в интернете продают спецпропуска для проезда в общественном транспорте. В КГГА отметили, что таким образом киевлян вводят в заблуждение и дискредитируют городскую администрацию.